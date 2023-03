"Tempi infiniti al Pronto soccorso, mancano almeno 100 infermieri"

Organici ridotti all’osso, lunghe attese nei Pronto soccorso, tempi infiniti per alcune prestazioni sanitarie come le visite oculistiche. E’ il quadro tracciato dai sindacati ieri mattina davanti all’ospedale di Cona. Il volantinaggio di Cgil, Cisl e Uil negli ospedali del Delta (Comacchio, Codigoro), Cona (San Rocco), Cento (Bondeno), Argenta (Portomaggiore). Spiega Natale Vitali, della Fp Cgil di Ferrara: "Da anni denunciamo la mancanza di personale. Questo si traduce in una serie di problemi per i pazienti, quello più grave le lunghe attese al Pronto soccorso". Vitali indica un quadro drammatico: "Nella provincia ci sarebbe la necessità di assumere 100 infermieri, 50 oss (operatori socio sanitari), 20 fisioterapisti, 15 ostetriche, 100 medici e 30 amministrativi". I prossimi passi della protesta. Martedi 7, dalle 14 alle 17, presidio all’ingresso 2 dell’ospedale di Cona. L’8 incontro in Regione. "Senza risposte valuteremo come proseguire la mobilitazione", annunciano i segretari generali Mauro Puglia Fp Cgil Emilia Romagna, Vitali Fp Cgil Ferrara, Sonia Uccellatori Cisl Fp Emilia Romagna, Kevin Ponzuoli Cisl Fp Ferrara, Paolo Palmarini Uil Fpl Emilia Romagna e Leonardo Uba Uil Fpl Ferrara. Così l’Ausl interviene: "Per i tempi delle prestazioni messe in campo varie misure. Sui pronto soccorso è stato aperto l’Ambulatorio Abc di Ferrara. Sono state inserite le figure del Bad Manager e del Flow Manager".

m. b.