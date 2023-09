’Tempo del creato’, inaugurata la mostra di pittura

E’ stata inaugurata domenica al termine della Messa del mattino la mostra collettiva di pittura promossa dal Circolo Laudato Sii in occasione del "Tempo del creato", il mese che la Chiesa solitamente dedica alla riflessione sulla salvaguardia della natura. "Che la giustizia e la pace scorrano": è questo il titolo dell’esposizione pittorica di sedici artisti che si sono messi in gioco con le loro opere aderendo allo slogan del tempo del creato e all’invito a esprimere, con la propria arte, un messaggio che inviti tutti a unirsi, come tanti ruscelli in un unico fiume, nella lotta al cambiamento per una giustizia climatica ed ecologica. L’esposizione resterà aperta fino al 15 ottobre, con orario continuato dalle 9,30 alle 18,30.

c.c.