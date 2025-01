Tempo di ’A van la vacie’. Protagonista la Befana

COMACCHIOA Comacchio non si fermano gli eventi legati alla festività. Nel lungo week-end, infatti, torna il tradizionale appuntamento dell’Epifania con "A van la vacie" che animerà il centro storico cittadino con una serie di iniziative dedicate a bambini, famiglie e non solo. Un evento coordinato dall’associazione Marasue con il patrocinio e il sostegno del Comune di Comacchio. Si parte domenica alle 9.30, con l’apertura dei mercatini in piazza Folegatti. Tra le 14.30 e le 15 in piazzetta Trepponti apriranno le iscrizioni per la sfilata delle befane, aperta a bambine, bambini e adulti. Alle 16, in centro storico, vi sarà la "Tamplà", la tradizionale marcia delle befane con costumi classici: i cittadini comacchiesi sfileranno per le vie cittadine intonando la nota canzone comacchiese "A van la vacie", coinvolgendo tutti i passanti al ritmo di tamburi costruiti con vecchi bidoni di vernici, pentole, latte e altri oggetti: un momento particolarmente sentito dalla comunità e che rappresenta un richiamo alle origini di Comacchio.

Alle 16.30, cittadini e visitatori potranno assistere ad un momento spettacolare che vedrà protagonisti i vigili del fuoco impegnati nella calata con la Befana dalla Torre dell’Orologio che svetta accanto alla Torre del Grano. Alle 17, al Villaggio di Natale "Comacchioland" al parco della Resistenza, è in programma la merenda e la proclamazione della Befana vincitrice della sfilata nell’area Show Christmas. Ma non è finita qui. Perché la festa proseguirà lunedì, giorno dell’Epifania. All’apertura dei mercatini in piazza Folegatti dalle 9.30, seguirà dalle 10.30 alla Manifattura dei Marinati di Comacchio la distribuzione delle calze della befana per i bambini. Calze dei bambini che saranno distribuite anche in centro storico e al villaggio "Comacchioland" a partire dalle 15.

Poi, il gran finale tra piazzetta Luca Danese e i Trepponti con lo spettacolo "La befana saluta i bambini", tra musica, balli e un meraviglioso ed esaltante spettacolo pirotecnico per chiudere in bellezza le festività. Il tutto in un’atmosfera fatta di luci, colori, nella quale si potranno ancora ammirare gli splendidi Presepi sull’acqua, allestiti all’ombra dei ponti del centro cittadino (un progetto coordinato da Confcommercio Ferrara). Inoltre, nelle due giornate sarà aperto anche il villaggio di Natale "Comacchioland". Iniziative sono previste domenica anche a Lido degli Estensi, sul viale principale, con il "Saluto al Natale": un pomeriggio di animazione dedicato ai più piccoli. E al parco della Rimembranza a San Giuseppe, dove lunedì dalle 15 alle 20 l’Acd San Giuseppe proporrà la festa della befana con animazione per tutti i bambini e l’esibizione di danza del gruppo Zumba Asd Just for fun.

Valerio Franzoni