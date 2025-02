"Tempo pazzo, mesi di siccità"

Non usa mezzi termini Ettore Manservigi: "Non si capisce più nulla, non sai nemmeno più come vestirti. Ci sono stati giorni in cui le temperature erano rigide, come deve essere in questa stagione, poi ci siamo trovati ad avere anche 16 gradi nelle ore centrali della giornata. Sembra di essere già a primavera. Ormai è da tempo che siamo di fronte ad un cambiamento climatico continuo. Basta vedere anche quello che succede d’estate, negli ultimi anni si registrano temperature molto alte, con siccità record. Non saprei proprio indicare le soluzioni a questa situazione, certo è necessario fare qualcosa per invertire il trend".