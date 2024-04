Tempo pieno, classe salva: "C’è il minimo di iscritti"

Il ‘tempo pieno’, ovvero la classe degli studenti della scuola primaria che oltre la mattina frequentano le lezioni anche il pomeriggio, per un totale di 40 ore settimanali, pranzando alla mensa scolastica – il prossimo settembre a Vigarano Mainarda ci sarà. È stata una corsa contro il tempo, vinta da chi, tra famiglie, scuola e Comune, non si è mai arreso e ci ha creduto fino in fondo. Questa volta non è stato semplice. Non era per niente scontato. "È stato un ottimo lavoro di squadra – annuncia il sindaco Davide Bergamini – che ha portato a questo risultato importante per il nostro territorio". La buona notizia è di ieri mattina. Il tempo pieno ci sarà. Risalgono a qualche settimana fa invece, i primi incontri organizzati dalla scuola con le famiglie dei nuovi iscritti. È stato qui che si sono rivelati, per la prima volta, timori e perplessità. Sono 48 i bambini e le bambine che incominceranno il loro percorso scolastico alla primaria il prossimo settembre. Ebbene, proprio da quegli incontri con i genitori è emerso che, in un primo momento, gli iscritti al tempo pieno sarebbero stati solo dieci. Non bastava per fare un classe.

A quel punto ci sarebbero state solo due classi, numerose, invece di tre e Vigarano Mainarda, per la prima volta, avrebbe perso una classe e un servizio, ovvero quel ‘tempo pieno’ che è così importante soprattutto per le famiglie che lavorano. C’era quanto basta per far scattare l’impegno dell’amministrazione comunale. Perchè di fatto si sa: quando si perde una classe, e soprattutto un servizio come questo, poi è quasi impossibile, negli anni successivi, riottenerlo. Questa eventualità avrebbe significato mettere in difficoltà molte famiglie del territorio.

L’assessore alla scuola Daniela Patronicini si è messa subito al lavoro. "Il problema è nato a fronte dei soliti 57 e 58 iscritti ogni anno con i quali si riusciva a fare tre classi – racconta –. Quest’anno inaspettatamente erano interessati solo una decina di persone e gli iscritti erano 48. I genitori che avrebbero perso il servizio, hanno iniziato a chiamarmi. A quel punto sono andata all’ufficio scolastico territorio per parlare con il dirigente Giuseppe Foti, che ha ascoltato tutte le criticità prospettate e delle quali mi sono fatta portavoce, soprattutto di fronte al fatto che nei prossimi anni i nati e gli iscritti aumenteranno tornando ad essere sui 60. Nel frattempo si sono iscritti al tempo pieno 15 bambini". Da qui la notizia, ieri, della classe confermata. "Il successo di una grande gioco di squadra – esulta il sindaco Bergamini – tra scuola, genitori e amministrazione comunale".