Temporale nella notte, disagi in via Giovannina

CENTO

Nuovamente disagi nella zona del grattacielo a Cento, in particolare in via Giovannina. Le piogge incessanti della notte tra venerdì e ieri e della mattina di ieri hanno causato nuovi allagamenti: si tratta di una zona purtroppo frequente a questo tipo di problema quando piove molto. Sono case leggermente più basse del livello stradale che sono state interessate da diversi centimetri di acqua. E che ieri mattina ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dell’azienda che si occupa degli spurghi. E, purtroppo, il protrarsi delle precipitazioni da maggio, ha acuito un disagio che è comunque cronico: qui succede sempre quando piove. Ad avere la maggior parte dei problemi sono cinque abitazioni, ma il disagio si ripercuote comunque anche nelle zone limitrofe.

Ormai è diventato consueto anche l’ intervento anche dei vigili del fuoco che sono impegnati a cercare di togliere un po’ d’acqua e far defluire. Così come è accaduto, puntualmente, anche ieri mattina. Dopo le intense piogge della notte, oltre a via Giovannina ci sono state alcune altre zone interessate da accumuli di acqua e di sversamenti dai fossi. Come ad esempio in via Rigoni. Oppure anche nella zona di Ponte Alto in via di Mezzo: qui sono stati registrati allagamenti anche lungo la la ciclo pedonale. E non è stata risparmiata via Oratorio a Corporeno, dove la mole d’acqua era ancora più estesa ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Pieni, al limite e a volte anche oltre, diversi canali di scolo che già nei giorni scorsi anche diversi cittadini ne segnalavano l’erba alta e sporco che rallentata il defluire dell’acqua. Già alcuni giorni fa, le piogge intense avevano allagato diverse zone di Cento, tra le quali il quartiere della Ceres, alle spalle della Coop. Da qui sono arrivate proteste per quanto riguarda il funzionamento delle fognature pubbliche che, a dire dei residente del quartiere, andrebbero a intasare la rete privata.