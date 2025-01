"Tenda summer school, esempio di impegno"

"Il progetto ’Tenda summer school’ è una chiara dimostrazione dell’impegno costante che lei e i suoi collaboratori dedicate alla formazione culturale e artistica dei giovani, un esempio concreto di come la preparazione e l’istruzione possano evolversi in un percorso di arricchimento del patrimonio di conoscenze, capace di incidere positivamente sullo sviluppo dei giovani". Queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani del governo Meloni, che ha inviato una lettera a Stefano Muroni – fondatore del ’Tenda summer school’ e presidente della filiera creativa ’Ferrara la città del cinema’ – per complimentarsi con lui dei risultati raggiunti in questi anni. È un importante riconoscimento, questo, per il ’Tenda summer school’. Si tratta del primo campus internazionale di ’Commedia dell’arte’, che si svolge ogni anno dal 2015 a ’Villa La Mensa’, a Sabbioncello San Vittore (Copparo). Il progetto comprende ragazzi e adolescenti tra i 14 e i 24 anni che sognano, un domani, di entrare a far parte del mondo del cinema e del teatro. Il campus intensivo promette di fornire grammatiche, tecniche e approfondimenti per otto ore al giorno per una settimana. Il ministro Abodi già in passato si era complimentato con Stefano Muroni per il ’Tenda summer school’ e questa missiva rinnova la sua vicinanza al progetto. Quest’anno il campus si terrà dal 3 al 10 agosto, sempre a ’Villa La Mensa’, Delizia estense riconosciuta patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

"La scelta di Villa La Mensa, inoltre – continua la lettera – con la sua bellezza e il suo fascino storico, aggiunge ulteriore valore a un’iniziativa che non si limita solo a offrire competenze, ma favorisce anche la socializzazione dei ragazzi". Nel corso della settimana, infatti, i giovani condividono tutto. Dalle lezioni ai laboratori, dalle masterclass ai pasti, dai momenti di relax in tenda alle serate passate in compagnia attorno a un falò sotto il cielo stellato. "Credo che investire sulla formazione – si legge ancora – sia fondamentale per il futuro della comunità e per il progresso della nostra Nazione. Valorizzare le capacità individuali e promuovere il talento contribuisce a formare una generazione di adulti più preparati e motivati, con un impatto positivo non solo sull’economia, ma anche sulla qualità della vita".

Stefano Muroni – nato a Ferrara il 15 luglio 1989 – è un attore italiano, ideatore e fondatore della ’Scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini’. Dal 2012 è conduttore del ’Giffoni film festival’ per le sezioni ’Gex dox’ e ’Parental control’. Nel 2014 fonda a Ferrara il ’Centro preformazione attoriale’ e l’anno seguente ha dato il via alla ’Tenda summer school’, campus internazionale di commedia dell’arte. È autore di saggi e raccolte di racconti ispirati alla sua terra, come ’Tresigallo città di fondazione. Edmondo Rossoni e la storia di un sogno’ (Pendragon 2015). Per saperne di più: www.tendasummerschool.com.

re. fe.