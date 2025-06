Tenda summer school junior, alla scoperta del gioco del teatro

Ai blocchi di partenza la nuova edizione della Tenda Summer School Junior, campus in cui bambini e ragazzi della provincia incontreranno, spesso per la prima volta, il magico mondo della recitazione, del teatro e della società creativa. Campus e laboratori si svolgono in alcuni dei luoghi più rappresentativi e affascinanti del Ferrarese: delizie estensi, bastioni medievali, cascine dal sapore antico e lagune.

La quinta edizione della Tenda Summer School Junior partirà domani da Voghiera (Delizia del Belriguardo) e poi toccherà Tresigallo (Palazzo Pio, 9 -13 giugno), Mesola (Castello Estense, 9-14 giugno), Portomaggiore (Delizia del Verginese, 11-13 giugno), Copparo (villa La Mensa, 16-20 giugno), Jolanda di Savoia (Santuario di Mottatonda, 21 giugno), Codigoro (Garzaia, date in via di definizione), Riva del Po (in via di definizione).

"La Tenda Summer School Junior si conferma un format teatrale di eccellenza per le giovani generazioni, bambini e bambine tra i sei e i tredici anni. Siamo fieri che questo evento continui a consolidarsi su tutta la provincia, in particolare nel Basso Ferrarese, dove forse c’è maggiore necessità di certe visioni, andando a coinvolgere oltre 250 bambini. La Tenda Junior ad oggi è uno dei rari esempi di come si può legare il territorio valorizzando le proprie peculiarità paesaggistiche e culturali mettendo al centro l’immaginazione e la creatività delle nuove generazioni" ha detto Stefano Muroni, fondatore del format e presidente della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema.

La manifestazione rappresenta, insieme al campus internazionale in programma dal 3 al 10 agosto a Villa La Mensa, uno dei punti nevralgici della filiera creativa ideata da Muroni perché coniuga territorio, cultura e favorisce l’aggregazione. Partecipare è facile, basta recarsi sul sito www.tendasummerschool.com, raggiungere la sezione Junior, scegliere il luogo di interesse e seguire le istruzioni.

Il team della Tenda Summer School Junior si compone di professionisti affermati e giovani talenti del Centro preformazione attoriale e della Blow-up academy di Ferrara, che con passione e sinergia coordineranno tutti i campus.