Tenda Summer School Junior Laboratori teatrali per i bambini

Fino al 23 giugno torna alla Delizia del Verginese il ’Tenda Summer School Junior’. Per il terzo anno la Delizia Estense ospiterà il laboratorio teatrale ideato e progettato da Stefano Muroni fondatore e presidente dell’Associazione ’Ferrara la Città del cinema’. Rivolto ai bambiniragazzi della scuola primaria e secondaria di I° grado, il campus teatrale gratuito offrirà a 30 partecipanti (numero massimo di iscrizione), la possibilità di lavorare con docenti altamente qualificati. Verrà creata una vera e propria compagnia teatrale che produrrà uno spettacolosaggio di fine campus, giocando attraverso la comicità moderna della Commedia dell’Arte e il senso del comico. Avranno l’opportunità, inoltre, di vivere un contesto storico- culturale come quello della Delizia Estense del Verginese. Tutta l’attività verrà coordinata dallo staff di Stefano Muroni, che, con il Tenda Summer School riservato agli adulti, sta registrando un notevole successo di presenze. Il campus inizierà alle 10:30 del mattino (le famiglie potranno portare i bambini alle 10:00); ogni bambino dovrà portarsi il pranzo da casa, verrà intavolato un vero e proprio pic-nic all’aperto terminerà alle ore 16:00; ogni bambino dovrà avere una borraccia d’acqua, un cappellino, una tovaglia o asciugamano per il pic-nic.