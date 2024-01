"Tengono salumi e gastronomia. Clientela giovane per i vini"

"La salama da sugo è ancora il nostro prodotto che a Natale non delude, l’unico che in questo momento di crisi dei consumi tiene alta la bandiera del prodotto tradizionale ferrarese nonostante mode e tendenze del momento". Così in estrema sintesi Luca Merighi, socio della centralissima ‘Maria Laura Tartari bottega con cantina e cucina ‘ e da anni promotore con associazioni del territorio di iniziative enogastronomiche, riassume a pochissimi giorni dalla chiusura delle festività natalizie, l’andamento del commercio enogastronomico a Bondeno. "Un andamento – continua Merighi – che anche a Bondeno continua a risentire delle abitudini introdotte dal periodo covid, riducendo fortemente il numero delle persone al banco della spesa per aumentare, di contraltare, i consumi in ristoranti o luoghi preposti ad un consumo completo e ‘già pronto’". "Tiene il settore della gastronomia – sottolinea Merighi – accompagnato dall’alta selezione dei vini che siamo soliti offrire ai nostri clienti e dei prodotti trasformati. Una clientela sempre più giovane e che si dimostra molto preparata e curiosa di conoscere la storia dei produttori. Da anni, da quando abbiamo iniziato questa attività in centro a Bondeno, cerchiamo di portare avanti una ricerca culturale sui prodotti di qualità, per fare conoscere la storia che sta dietro alla marca e presentare il percorso che quel prodotto, che sia una salame o un vino, ha intrapreso per raggiungere quei livelli.

C’è sicuramente un cambio generazionale nella clientela, ma il pubblico bondenese ha sempre risposto molto bene alle nostre sollecitazioni. Particolarmente positivo è ancora il settore della regalistica aziendale". "Quest’anno poi è stato molto apprezzato l’impatto visivo che la piazza ha regalato ai nostri clienti, con luminarie natalizie di altissimo effetto scenografico. Un valore aggiunto sicuramente che si va ad aggiungere agli sforzi che gli altri miei colleghi hanno fatto per presentare al meglio le proprie attività".

Lauro Casoni