Tennis, nuovo direttivo e molte iniziative

RENAZZO

Nuova vita per il Tennis Club di Renazzo con tanti progetti e trovando un bel sodalizio anche con un’associazione del territorio che li aiuterà con fondi per acquistare attrezzature. Si è infatti appena aperta la stagione tennistica renazzese, con il nuovo direttivo formato dalla presidente Daniela Ferrari conosciuta e valida maestra di tennis molto attiva con i corsi soprattutto per bambini, Francesca Guidetti, Carlotta Alberghini, Keti Fortini, Corrado Ferrari, Lorenzo Melloni, Giuseppe Ingargiola, Riccardo Costa e Andrea Namari. Il circolo vanta quasi 150 iscritti e conta di aumentare le adesioni aprendo anche ai non giocatori con tessere sostenitore, con l’obiettivo di aggregare famiglie e ragazzi, anche per passare delle belle serate al circolo e partecipare agli eventi come la 24 ore, i tornei, le serate a tema he il nuovo direttivo ha annunciato di voler fare. Gruppo che appena insediato si è già attivamente impegnato ristrutturando le strutture per renderle più accoglienti. "Terremo aperto il circolo tutti i giorni dalle 8 alle 22 per dar la possibilità di giocare a seconda dei propri tempi – dicono -il progetto più a lungo termine, che è il sogno di sempre, è di utilizzare il centro anche in inverno e quindi riuscire fare la copertura di almeno un campo con una struttura copri e scopri permanente". Gruppo con obiettivi importanti per tenere viva quella zona alle spalle della chiesa, che trova aiuto da un’altra realtà locale. "Una delegazione dell’Associazione Grande Volontariato per Bambini – aggiungono - ha annunciato che dalla prossima edizione della Sagra del bue di luglio e agosto 2023, i primi fondi raccolti verranno devoluti al circolo tennis per l’acquisto di una sedia arbitro che è fra le attrezzature necessarie per i campi da gioco, visto che la maggior parte delle attività sarà rivolta a bambini e ragazzi". Durante la giornata che ha inaugurato l’avvio di questa nuova fase, il sindaco Edoardo Accorsi e il vicesindaco Vito Salatiello hanno espresso la vicinanza dell’amministrazione al nuovo direttivo. Ieri è stato un successo anche l’open day, una giornata dedicata a provare l’esperienza tennistica.

l.g.