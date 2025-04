Tensione vicino al locale. Importuna due ragazze e aggredisce un agente

Nota un giovane importunare due ragazze e interviene per allontanarlo. Una scelta dettata sia dal comune senso civico sia dal fatto che, seppur fuori servizio, un poliziotto rimane tale in ogni momento della giornata. Il risultato, però, non è stato esattamente quello che si aspettava. Il soggetto si è infatti dimostrato aggressivo e poco collaborativo, al punto da costringere l’agente a chiedere l’aiuto dei colleghi in servizio. L’epilogo – prevedibile – è stato in questura con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Per capire meglio i contorni della serata movimentata bisogna riavvolgere il nastro fino alla notte tra ieri e venerdì. Siamo in via Bologna, nei pressi del Renfe. All’esterno del locale (estraneo ai fatti, avvenuti tutti nelle vicinanze) c’è il poliziotto in questione. Quella sera non è di turno e sta chiacchierando con una amico. Un venerdì come tanti, che scivola via tranquillo tra i rivoli della movida di provincia. A un tratto, però, accade qualcosa. Durante la conversazione, con la coda dell’occhio il poliziotto nota poco distante un soggetto che importuna due giovani. Queste ultime sembrano non gradire, ma l’approccio dell’uomo si dimostra piuttosto insistente. L’istinto ‘professionale’ fa immediatamente intuire la potenziale pericolosità della situazione. Decide quindi di intervenire. Raggiunge rapidamente il gruppetto e chiede al ragazzo di smetterla. Nel contempo si qualifica, mostrando il distintivo. Nonostante ciò, il soggetto si mostra poco propenso a collaborare. Rifiuta di mostrare i documenti, è recalcitrante al controllo. Il poliziotto decide perciò di dare l’allarme ai colleghi per poter gestire al meglio una situazione che sta diventando via via sempre più tesa. In attesa delle volanti, i toni si alzano ancora di più. Il ragazzo spintona l’agente e nasce una piccola baruffa, subito rientrata con l’arrivo delle pattuglie. La persona che ha assalito l’operatore fuori servizio viene fermata e portata in questura per gli accertamenti del caso, mentre sul posto vengono ascoltati alcuni testimoni. Al termine delle verifiche, il pubblico ministero di turno ne dispone l’immediata liberazione. Per lui rimangono la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e il ricordo di una notte di tensione tutta da dimenticare.

Federico Malavasi