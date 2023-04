Tenta di gettarsi dagli spalti, salvata dai carabinieri

Una ragazza in difficoltà è stata soccorsa per due volte dai carabinieri della Compagnia di Copparo, che hanno evitato gravi conseguenze per la giovane. L’episodio risale alla mattinata di sabato scorso, quando un cittadino ha contattato telefonicamente il ‘112’ per segnalare la presenza di una giovane che seduta sugli spalti del Parco della Marina di Copparo, in evidente stato confusionale. Raccolta la segnalazione, i militari del Nucleo Radiomobile sono immediatamente andati sul posto per verificare la situazione. Nel giro di poco tempo sono riusciti ad individuare la giovane. Gli uomini dell’Arma, a quel punto, si sono offerti di accompagnare la donna alla guardia medica, ma il loro lavoro si è rivelato tutt’altro che semplice, in quanto la ragazza è salita sul muretto degli spalti, manifestando la volontà di buttarsi. I militari non hanno perso tempo e sono riusciti ad afferrarla, scongiurando che si gettasse nel vuoto sottostante, con tutte le conseguenze che ne sarebbero potute derivare. Poi, dopo averle brevemente parlato, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono riusciti a convincerla a farsi accompagnare presso l’ambulatorio della Guardia Medica, affinché ricevesse opportuna assistenza. Una volta all’interno della struttura, però, la situazione si è nuovamente fatta critica: la ragazza, infatti, ha rapidamente afferrato un paio di forbici per tentare di ferirsi. Ma ancora una volta è stata determinante la prontezza dei militari che ha consentito di evitare ulteriori, spiacevoli conseguenze. Successivamente, la giovane è stata portata in ambulanza all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona, dove ha potuto ricevere le cure del caso.

Valerio Franzoni