Tenta di impiccarsi dal ponte: salvato dai militari

Un uomo minacciava di togliersi la vita, ma il tempestivo intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. L’episodio è avvenuto intorno alle 10 di ieri su ponte "Albani" che si trova lungo la Strada statale "Romea", tra le località di Porto Garibaldi e Lido degli Estensi, e ha inevitabilmente creato forte apprensione da parte delle persone in transito. Ma andiamo con ordine. Al numero di emergenza "112" sono arrivate numerose segnalazioni che riferivano della presenza di un uomo sul ponte, che intendeva togliersi la vita. E a seguito di ciò, la Centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Comacchio ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile e una dalla Stazione di Lido degli Estensi. Nel giro di pochi istanti, i militari dell’Arma hanno rintracciato l’aspirante suicida, un cameriere quarantenne della zona, che aveva legato una corda attorno al proprio collo e aveva saldamente annodato l’altro capo alla ringhiera di protezione del ponte. Comprendendo la gravità della situazione, i carabinieri si sono avvicinati all’uomo e hanno avviato con lui un dialogo, nel tentativo di farlo desistere. Ma il quarantenne non aveva alcuna intenzione di tornare sui propri passi e ha cercato di lanciarsi nel vuoto e, solo grazie alla prontezza dei militari è stato scongiurato il peggio: infatti, sono riusciti ad afferrarlo appena in tempo e ad evitare che si impiccasse. Dopo averlo riportato sulla carreggiata stradale, i carabinieri hanno affidato il quarantenne ai sanitari del ‘118’ che llo hanno caricato sull’ambulanza per portarlo all’ospedale "Sant’Anna" di Cona. A quanto si apprende, fortunatamente, l’uomo non versa in pericolo di vita.