Tenta di rapinare il vicino : "Mi guardi? Ora voglio 5mila euro". Minorenne finisce in manette

Erano le 8.30 circa di venerdì scorso quando, un sessantenne residente in via Boiardo, mentre era intento a scaricare la spesa dalla macchina per portarla all’interno della sua abitazione, ha notato due giovani fratelli intenti a litigare con il padre proprio di fronte all’ingresso del condominio dove abitano. Dopo qualche istante, il padre si è allontanato rincasando mentre uno dei due giovani, notato il sessantenne nei pressi della propria vettura gli si è avvicinato con fare minaccioso chiedendogli per quale motivo lo stesse guardando. A nulla è valso il chiarimento dell’uomo, che ha tentato di spiegargli che stava semplicemente scaricando la spesa. Il giovane infatti, improvvisamente ha impugnato una catena da bicicletta e, brandendola contro il malcapitato, gli ha intimato di consegnargli 5mila euro. In difesa del sessantenne è giunto poco dopo un uomo che, transitando nella via, aveva assistito alla scena. Non riuscendo a calmare il giovane, l’uomo ha quindi chiamato il 112. In pochi minuti è giunto sul posto un equipaggio della Sezione Radiomobile che, individuato il ragazzo con la catena ancora in mano, lo ha disarmato e messo in sicurezza. Il giovane, poco più che quindicenne, è stato quindi tratto in arresto per il reato di tentata rapina e, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura dei minori di Bologna, è stato tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Ancona. Nella mattinata del 25 agosto, l’arresto è stato convalidato ed al minore è stata applicata la misura cautelare della permanenza in un istituto penale per minorenni.

Matteo Radogna