Tenta di rubare al Remo Brindisi, ma scatta l’allarme: arrestato

LIDO DEGLI ESTENSI

Si è introdotto all’interno dell’istituto scolastico ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi per rubare, ma è stato messo in fuga dall’allarme. L’episodio è accaduto domenica scorsa al plesso scolastico di via Boiardo e a finire nei guai è stato un ventenne di origini straniere, ma da anni residente in Italia, rintracciato e arrestato dai carabinieri. Era tardo pomeriggio, quando la centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Comacchio ha ricevuto una chiamata attivata dall’allarme anti-intrusione del polo scolastico ‘Remo Brindisi’. Subito, è stata inviata sul posto una pattuglia della Stazione di Porto Garibaldi. I militari, grazie anche all’aiuto di alcuni testimoni e di collaboratori della scuola, hanno accertato che una persona aveva poco prima forzato la finestra di una delle aule ed era entrata nell’edificio. Ma subito è scattato l’allarme sonoro che ha messo in fuga l’intruso. I carabinieri, immediatamente, hanno avviato le ricerche: nel giro di poco tempo, i militari hanno scoperto il ventenne che si era nascosto nel giardino di un’abitazione estiva vicina alla scuola.

Il ragazzo, individuato quale presunto autore del tentato furto, era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in quanto, attualmente, è sottoposto all’obbligo quotidiano di firma per maltrattamenti in famiglia. Dunque, i militari hanno proceduto all’arresto del ventenne e, su disposizione della Procura di Ferrara, l’hanno successivamente rimesso in libertà non dovendo richiedere nei suoi confronti altre misure cautelari. I carabinieri colgono l’occasione per invitare a segnalare questo tipo di reati e a collaborare con le forze dell’ordine in un’ottica di sicurezza partecipata a tutela di beni comuni come le scuole.