Tenta di rubare, arrestato

É finito in manette con l’accusa di tentato furto. Un ferrarese di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver provato ad aprire la porta dell’agenzia immobiliare ’Soloaffitti’ di via Bologna. I militari dell’Arma lo hanno trovato con un punteruolo di sessanta centimetri, l’utensile usato appunto per aprire la porta e cercare di entrare dentro, nella speranza, chissà, di trovarci soldi. I carabinieri lo hanno quindi arrestato con l’accusa di tentato furto e il pubblico ministero di turno, Ciro Alberto Savino, ha chiesto la convalida del fermo operato dai militari. L’udienza era stata fissata per ieri pomeriggio.