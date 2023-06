Tenta di rubare in una casa, scoperto dalla padrona: finisce in manette

Ha tentato di introdursi in una casa in maniera illegale per rubare, ma la presenza della proprietaria e il successivo intervento da parte dei carabinieri hanno mandato a monte i suoi piani. L’episodio è accaduto nella mattinata del 1° giugno scorso a Copparo, in vicolo Boschetto. Un quarantaseienne straniero aveva notato che il cancello, così come la porta d’ingresso di una casa erano rimasti socchiusi ed è entrato illegalmente. Però, all’interno vi era la proprietaria dell’abitazione: l’uomo ha cercato di giustificare la sua presenza in casa, sostenendo di aver sbagliato indirizzo e di essere alla ricerca di un’altra via. Ma, in realtà, era già stato notato da un vicino di casa della donna, mentre stava tentando di forzare, senza successo, la porta di un’altra casa. Con non poca fatica, la ragazza è riuscita a far uscire l’intruso che, però, non aveva alcuna intenzione di andarsene e ha cercato di impedirle di chiuderlo fuori dal cancello. Nel frattempo, sono arrivati sul posto i carabinieri della Compagnia di Copparo che hanno prontamente bloccato il quarantaseienne che, alla vista dei militari, aveva azzardato una fuga. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Poi, nella tarda mattinata di ieri in Tribunale a Ferrara, il quarantaseienne è comparso davanti al giudice che, nel convalidare l’arresto, ha rinviato il giudizio al 31 ottobre prossimo.

v.f.