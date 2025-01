Tenta di rubare legna da ardere: denunciato. Durante la fuga resta impantanato con l’auto

Un trentenne è finito nei guai per il tentato furto di diversi quintali di legna da ardere. L’episodio è avvenuto a Ro Ferrarese, località di Riva del Po. Domenica scorsa, l’uomo aveva chiesto in prestito la station wagon al fratello, ignaro dell’utilizzo che ne avrebbe fatto. Con la vettura, il trentenne si è recato in un’abitazione a Ro e l’ha riempita di legna secca da ardere. Il proprietario di casa, però, ha sentito i rumori di un’auto impantanata nel fango: dunque, si è diretto verso il sentiero di campagna e ha notato un’auto in panne e l’ombra di una persona che si allontanava nel buio. Perciò ha chiamato il "112": i carabinieri della stazione di Ro Ferrarese, raccolti i primi indizi, sono riusciti a risalire e a denunciare al responsabile del tentato furto.