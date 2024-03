Tenta di rubare lo scooter aggredendo il proprietario

Un ventenne è stato arrestato per rapina dai carabinieri della Compagnia di Comacchio. L’episodio è avvenuto giovedì scorso in una zona residenziale della città lagunare. A chiedere l’intervento dei militari era stato un residente che, contattando la centrale operativa, aveva segnalato che una persona aveva tentato di rubare uno scooter e il proprietario la stava inseguendo. Subito era stata inviata una pattuglia. Gli uomini dell’Arma erano tempestivamente andati sul posto, e avevano prontamente individuato e bloccato un ventenne. Secondo le testimonianze che erano state raccolte in loco dai militari, il giovane avrebbe tentato di impossessarsi di uno scooter parcheggiato dinanzi al garage di un condominio. E che, una volta raggiunto dal proprietario diciassettenne (avvertito da alcuni vicini di casa che qualcuno stava per portargli via il mezzo), avrebbe anche strappato a quest’ultimo il cellulare per poi aggredirlo, facendolo cadere a terra e minacciandolo di morte. Il ventenne era già noto ai carabinieri della Compagnia di Comacchio, in quanto nelle scorse settimane era stato per ben due volte arrestato dai militari delle Stazioni di Porto Garibaldi e di Lido degli Estensi: nel primo caso per un tentato furto all’Istituto superiore ‘Remo Brindisi’, sventato grazie all’attivazione dell’allarme sonoro anti-intrusione della scuola (scattato quando il ragazzo si è introdotto nella struttura, dopo aver forzato la finestra di un’aula) e al pronto intervento delle forze dell’ordine che hanno individuato il ragazzo nel giardino di un’abitazione estiva nelle vicinanze e poi arrestato; nel secondo caso per un episodio di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Pertanto, il giovane, di origini straniere ma da anni residente in Italia, è stato arrestato per rapina.