Tenta di rubare vestiti e non mostra i documenti. Condannata solo per il furto

Era finita a processo per aver tentato di rubare dei capi di abbigliamento all’Ipercoop del centro commerciale il Castello e per non aver mostrato i documenti di soggiorno agli agenti intervenuti. Protagonista della vicenda è una 27enne marocchina. La giovane era finita a giudizio insieme ad altre due persone (le cui posizioni sono però state stralciate). Il caso è approdato in aula ieri pomeriggio. L’imputata (assistita dall’avvocato Emiliano Mancino) doveva rispondere della duplice accusa di aver tentato di rubare una maglietta e dei calzini insieme agli altri due soggetti e di non aver esibito i propri documenti alla polizia. Il caso è stato definito ieri in tribunale, dove la ragazza è stata assolta per la seconda contestazione e condannata a due mesi di reclusione (pena sospesa) per il tentativo di furto.