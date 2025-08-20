Tenta il furto e assale i poliziotti. Sorpreso fuori da un’abitazione, era il capo della gang di via Bonifiche

Era stato liberato a dicembre, dopo la condanna a sette anni per una serie di furti commessi da una banda che faceva base all’ex campo nomadi di via delle Bonifiche e di cui era considerato uno dei capi insieme al fratello maggiore. A quanto pare, però, una volta uscito Luca Grisetti, 48 anni, non ha cambiato vita. La polizia di Stato lo ha infatti arrestato lunedì per tentato furto in abitazione e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificato in via del Pentimento, a Pontelagoscuro. Tutto parte dalla segnalazione di un passante, che vede un soggetto sospetto uscire da una casa in ristrutturazione. Vista l’anomalia della situazione, l’uomo dà l’allarme. Sul posto, gli agenti delle volanti individuano il 48enne e cercano di fermarlo.

La cosa però non fila liscia come si aspettavano. Grisetti, infatti, reagisce e sferra a uno degli agenti un colpo con una spranga di metallo. Fortunatamente l’agente riesce a proteggersi ed evita il peggio, ma rimane comunque ferito a un braccio. Alla fine, i poliziotti riescono a bloccare il sospettato e a portarlo in questura. Al termine degli accertamenti del caso, viene arrestato con le accuse di tentato furto in abitazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, l’uomo è comparso davanti al giudice Giovanni Solinas per l’udienza di convalida. Assistito dall’avvocato Michele Ciaccia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia ai domiciliari, in attesa del processo che verrà celebrato il 9 settembre.

Come anticipato, quello di Luca Grisetti è un nome noto alle cronache ferraresi. Nel 2018 finì in carcere, insieme ad altre sette persone, nell’ambito dell’operazione Bonifica. L’inchiesta, condotta dai carabinieri coordinati dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino, arrivò alla svolta nel giugno del 2018. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il campo nomadi di via delle Bonifiche faceva da base a un’associazione a delinquere finalizzata a commettere furti nelle abitazioni. Stando all’impianto accusatorio, ai vertici della banda – composta da italiani di etnia sinti – c’erano appunto Luca Grisetti e il fratello Luciano. I capi di imputazione contestati erano 37, tra cui ventiquattro furti in abitazione, dieci episodi di ricettazione e due utilizzi indebiti di carta di credito. Un anno dopo l’arresto, erano arrivate le condanne. Il giudice dell’udienza preliminare Danilo Russo aveva inflitto a Luca Grisetti una delle pene più severe, sette anni e cinque mesi di reclusione in rito abbreviato. Finito di scontare la pena, il 48enne è tornato in libertà, ma a quanto pare senza perdere le ‘vecchie abitudini’.