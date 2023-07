Tenta il suicidio buttandosi in mare: turista salvata dai carabinieri

La notte scorsa alcuni passanti, percorrendo il tratto di costa nei pressi del “Camping Spina Village”, al Lido di Spina, hanno notato una turista, di mezza età, in palese stato d’agitazione emotiva. Da ciò la richiesta di aiuto contattando i Carabinieri. Giunti sul posto, hanno appurato che si trattava non solo di una condizione d’agitazione della villeggiante, bensì di una situazione psichica compromessa al punto tale da voler tentare il suicidio. La donna, che da quanto riferiscono i segnalanti aveva espresso la volontà di farla finita, pare non avesse discusso con nessuno, perciò il motivo del gesto è da collegare, verosimilmente , a qualcosa di terzo, riconducibile alla sfera personale.

Da qui entra in atto l’impresa, se non eroica, comunque degna di merito e stima dei Carabinieri. Questi ultimi, nonostante la refrattarietà della donna, hanno provveduto a recuperarla, dopo che si è gettata in acqua lasciandosi andare sotto gli occhi sgomenti dei passanti. I militari, saliti sugli scogli, hanno avuto cura di trascinare la turista fino a riva, traendola in salvo. Appurato che il suo stato di salute fisica non è stato compromesso dall’acqua, hanno comunque contattato il personale 118, per fornire i consulti del caso, e per trarre la turista in ospedale. Poteva finire in tragedia, invece pericolo scampato grazie a chi non si è dato all’indifferenza, voltando la faccia davanti al dolore di una donna, ma soprattuto grazie all’intervento dei Carabinieri, mai come in questi casi si apprezza la loro presenza capillare sul territorio.

Jasmine Belabess