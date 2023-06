Tenta il suicidio, ragazza salvata dai carabinieri

Una ventenne minacciava di togliersi la vita, gettandosi dal tetto di un condominio. Ma l’intervento dei carabinieri, chiamati dalla madre, ha evitato un drammatico epilogo. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, infatti, al ‘112’ è giunta la chiamata disperata di una mamma che ha chiesto soccorso, in quanto la figlia ventenne era salita sul tetto di una palazzina di quattro piani con intenti suicidari. Sul posto è giunta rapidamente una pattuglia dei carabinieri del Norm di Copparo, che hanno notato la ragazza in bilico sul cornicione del tetto, tenendosi con le mani alla ringhiera. Senza esitare, i militari hanno raggiunto il tetto il più velocemente possibile, dove hanno afferrato la giovane per le braccia e l’hanno tirata all’interno, al sicuro. Il tutto sotto gli occhi spaventati dei genitori. Dopo aver chiacchierato un po’ con la giovane e averla tranquillizzata, i militari l’hanno affidata ai sanitari del ‘118’.