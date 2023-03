Tenta il suicidio, salvato dalla polizia

Attimi di apprensione per un giovane ferrarese che nel pomeriggio dell’altro ieri ha tentato il suicidio in stazione a Ferrara. Il ragazzo, maggiorenne e residente in città, è stato notato alla stazione ferroviaria sui binari e subito si sono portati sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno convinto il giovane a desistere. Non era la prima volta che il ragazzo tentava il suicidio. Alla fine è stato preso in consegna dal padre che si è portato in stazione dopo essere stato avvertito dai poliziotti.