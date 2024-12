Tenta di sgozzarlo per una donna

Ferrara, 1 dicembre 2024 – Un uomo scalzo e coperto di sangue che corre in strada gridando aiuto. Un secondo soggetto che fugge, allontanandosi dal luogo dell’aggressione con una bottiglia in mano. Fotogrammi del pomeriggio di sangue che si è consumato ieri in pieno centro, a due passi dal via vai del sabato.

Siamo in via Cavedone, una stretta traversa che collega via Saraceno a via Carmelino. Sono le 15.30 quando la quiete della stradina viene squarciata dalle urla. A correre sull’acciottolato è un nordafricano, occhi sgranati, maglia intrisa di sangue e due tagli sul collo. Sono il risultato di una lite scoppiata con un’altra persona, che pare lui stesso abbia invitato a mangiare un boccone nel suo appartamento al piano terra della palazzina al civico 20 di via Cavedone. “Lo abbiamo visto uscire da quell’abitazione e correre verso via Carmelino – spiegano alcuni passanti che hanno assistito alle fasi finali della scena –. Perdeva sangue e chiedeva un’ambulanza”. Tra i primi a intervenire in soccorso della vittima, una residente dello stesso condominio. “Ho sentito le urla e mi sono affacciata – ha raccontato –. Ho visto il ragazzo insanguinato e ho chiamato 118 e carabinieri. Nel frattempo ho notato una figura che si allontanava verso via del Carmelino. Una scena impressionante”.

Le indagini

Nel giro di pochi minuti, sul posto arrivano l’ambulanza e le pattuglie dei carabinieri. Il ferito – identificato poi come un operaio 46enne marocchino, regolare in Italia – è cosciente. Viene medicato e portato in ospedale. Fortunatamente la lama che lo ha colpito (pare un cutter) non ha raggiunto parti vitali e ha causato lesioni poco profonde. È attraverso le parole della stessa vittima e dei residenti che hanno assistito al fatto che, col passare dei minuti, inizia a farsi più chiara la dinamica dell’accoltellamento.

Secondo le primissime ricostruzioni (condizionale d’obbligo in quanto ancora in fase di verifica), tutto sarebbe iniziato poco prima, quando aggressore e vittima si sono incontrati in un bar. I due si conoscono e, dopo qualche chiacchiera, il 46enne lo avrebbe invitato a casa sua per mangiare qualcosa. Hanno così raggiunto l’appartamento tra le cui mura, poco dopo, la situazione è drammaticamente degenerata. Stando alle prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata all’improvviso, mentre la vittima cucinava. Al culmine della discussione, l’ospite avrebbe assalito il padrone di casa colpendolo al collo con il taglierino. Colto alla sprovvista da quell’esplosione di violenza, la vittima avrebbe cercato di divincolarsi e uscire in cerca di soccorso. Le ultime fasi dello scontro, secondo le testimonianze dei vicini, si sono consumate sul portone d’ingresso, con il malcapitato che cercava di chiuderlo per bloccare il suo assalitore all’interno e l’altro che tirava la maniglia per uscire.

Tracce di sangue sulla parete del condominio

Dopo qualche istante di lotta il 46enne ha mollato la presa, allontanandosi rapidamente chiedendo aiuto. L’altro gli è corso dietro ma, compresa la situazione, ha preferito farsi di nebbia precipitandosi verso via Carlo Mayr. La fuga non è però durata molto. L’uomo sarebbe infatti stato identificato e individuato dai carabinieri poco dopo il fatto. Nel frattempo, le indagini si sono orientate sulle ragioni all’origine dell’alterco, tra le quali non si esclude la gelosia. Gli inquirenti procedono nel massimo riserbo per fare piena luce sugli ultimi aspetti rimasti in ombra di un episodio che a molti residenti ha ricordato uno dei momenti più cruenti di una faida tra tunisini che, una notte di un paio di anni fa, ha macchiato di sangue l’acciottolato di quella stretta viuzza del centro.