Tenta una rapina con una bomboletta

Un tentato colpo in banca che ha dell’assurdo. Ieri mattina, una donna, col volto travisato da una sciarpa e armata di una bomboletta spray ad aria compressa, ha cercato di rapinare la Credem di Renazzo. Il cassiere, per nulla intimorito da quella che sembrava una burla, si è rifiutato di consegnarle il denaro. La rapinatrice, quindi, ha spruzzato il contenuto della bomboletta sulla tastiera del Pc del funzionario e si è data alla fuga a mani vuote. E’ accaduto, ieri intorno alle 9, nella filiale della frazione. I carabinieri di Cento indagano per identificare la rapinatrice che secondo la descrizione del cassiere avrebbe circa 50 anni. La donna, dopo essere entrata, ha urlato parole incomprensibili. Al secondo tentativo i funzionari hanno capito cosa volesse: i soldi. Poi li ha minacciati con quella che lei pensava fosse un’arma pericolosa, ossia una bomboletta ad aria compressa usate per pulire le tastiere dei computer. Cosa che ha fatto quanto il funzionario si è rifiutato di consegnarle i soldi.