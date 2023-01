Tentano la rapina, giovani arrestati

Hanno cercato di rubare una bottiglia di liquore da un minimarket di viale Cavour e, quando il titolare li ha scoperti, lo hanno aggredito e spintonato. La mattinata di due ragazzi italiani di 27 e 31 anni si è conclusa in questura in stato di arresto, con l’accusa di tentata rapina. Ieri mattina sono comparsi davanti al giudice Sandra Lepore per la direttissima. Il tribunale ha convalidato l’arresto e li ha rimessi in libertà, rinviando l’udienza al 7 febbraio. Ma questa è stata solo una delle numerose attività portate a termine negli ultimi giorni dagli agenti della polizia di Stato. Sempre in zona Gad, hanno arrestato uno straniero sorpreso a tentare di rubare una bicicletta. L’uomo, irregolare in Italia, è stato processato per direttissima e condannato a quattro mesi di reclusione. Gli agenti delle volanti hanno inoltre denunciato due minori che hanno tentato un furto in un supermercato. Tra martedì, giovedì e venerdì sono stati effettuati dei servizi straordinari di controllo nelle aree più delicate. Sotto la lente sono finite 150 auto e 549 persone.