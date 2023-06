Tentano la spaccata in una farmacia

Si aggiunge un’altra attività commerciale alle 11 colpite da un ladro nella notte tra venerdì e sabato scorsi, facendo salire il numero a 12. Si tratta della farmacia Akrai di viale Bulgarelli che fortunatamente ha avuto la porta che ha resistito. Alle 3, l’allarme è scattato perché il sensore della porta aveva avvertito un forte colpo, una spallata come accaduto nelle altre attività, ma la porta non ha ceduto e il ladro ha deciso di non insistere, andando verso altre mete. Una notte che ha visto tutto il centro storico sotto i suoi colpi, dalle 2.30 della prima spaccata fino alle 5 del mattino con l’ultima azione ai danni di un’altra farmacia.