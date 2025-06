Tentano la tecnica dell’abbraccio. Tre denunciati in poche ore

Lo scorso 21 giugno i carabinieri della stazione di Codigoro grazie ad un tempestivo intervento hanno rintracciato e denunciato 3 soggetti tra i 30 e i 40 anni che hanno tentato un furto con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”.

L’incresciosa vicenda si è consumata proprio sabato scorso ai danni di un pensionato 66enne di Codigoro, che mentre sostava davanti al cancello della propria abitazione, è stato avvicinato da una donna bisognosa di alcune informazioni. Ricevute le risposte dall’uomo, ha voluto ringraziarlo della gentilezza cingendogli le braccia al collo per un insolito abbraccio, finalizzato in realtà ad altro: asportargli la catenina d’oro che indossava.

L’uomo, compresa la situazione, è riuscito a divincolarsi e a sventare il tentativo di furto, mettendo così in fuga la malvivente che, attesa da altri due complici a bordo di un’autovettura poco distante, ha fatto perdere inizialmente le proprie tracce.

L’immediata segnalazione di quanto accaduto, ha permesso ai carabinieri della zona di svolgere un immediato e mirato servizio di ricerca, potendo così rintracciare, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza comunali, poche ore dopo in località Mezzogoro, i tre a bordo dell’autovettura segnalata.

I fermati, identificati in una donna di circa 40 anni e 2 uomini 30enni, tutti e tre senza fissa dimora, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura estense per l’ipotesi di reato di tentato furto con destrezza in concorso.