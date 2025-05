Tentano la truffa dello specchietto a un’anziana. "Ma mia madre non ci è cascata"

Tentata truffa dello specchietto a Corporeno, ai danni di un’anziana che però ha riconosciuto subito le modalità dei truffatori, mettendo in fuga il malintenzionato, minacciando di chiamare il 112. E successo ieri nella frazione centese.

"Mia mamma ha 83 anni ma è svelta e non si è fatta fregare – dice il figlio Nicola Fabbri – ma vogliamo fare sapere che c’è questa tipologia di truffa in giro perché più persone sanno, meno ci cascano".

E racconta quanto accaduto a sua madre. "Mamma era andata in edicola, qui a Corporeno – spiega –, aveva notato un auto che la seguiva ed aveva già immaginato che potesse essere l’avvio di una truffa anche perché, oltre essere sveglia, tante volte le avevo parlato di queste cose mettendola in guardia. Quando è ripartita ha sentito un rumore forte tipo petardo, ma non c’era nulla. Quando ha voltato verso la via che la porta a casa, ha visto che c’era una macchina che la seguiva e che le faceva segno di fermarsi".

La donna, scesa dall’auto ormai arrivata a casa, non si è però lasciata abbindolare dall’uomo al volante.

"Lui le ha chiesto se non aveva visto di averla toccata col mezzo – prosegue – e lei, che già si aspettava una reazione del genere, ha risposto negativamente dicendo che se voleva, avrebbe chiamato i carabinieri per affrontare la cosa. A quella ’parolina magica’, l’uomo ha detto di no, ha lasciato perdere e se n’è andato".

E descrive la persona sospetta, invitando chiunque a fare attenzione.

"Ha preso di mira una signora del 1941 – dice – lei è fortunata perché è molto lucida e perché in famiglia le diciamo sempre di stare attenta. L’uomo era un signore da solo, ben vestito, tra i 40 e 50 anni a bordo di un auto nera che sembrava un piccolo Suv. Si è dato alla fuga verso via Nuova. Lo raccontiamo perche la gente sappia che c’è questa tipologia di truffa che continua e che c’è gente che non ha scrupoli".

Anche in questi casi, il consiglio è, alla minima stranezza rilevata, di contattare le forze dell’ordine, per dissuadere qualasiasi tipo di malitenzionato dai suoi obiettivi.

l. g.