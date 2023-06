Tentano l’assalto al bancomat I residenti li mettono in fuga

Nella notte di venerdì, ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico bancomat della filiale Bper di Mesola. Ma il loro tentativo di furto è fallito. Il fatto è accaduto attorno alle 3 di notte. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, qualcuno ha cercato di scassinare lo sportello che si trova in via Cesare Battisti, nel pieno centro di Mesola, allo scopo di impossessarsi del denaro contenuto all’interno. Ma a un certo punto, forse disturbati nella loro ‘opera’ da qualcosa o qualcuno, hanno desistito e si sono allontanati a mani vuote, facendo perdere le loro tracce. Sull’accaduto sono impegnati i carabinieri, che hanno avviato le indagini volte a ricostruire ciò che è successo e ad individuare i responsabili. Molto probabilmente verranno consultate le immagini delle telecamere presenti in zona, che potranno aiutare nelle attività investigative da parte dei militari che hanno effettuato il sopralluogo per raccogliere dettagli utili. Un episodio simile era avvenuto nell’ottobre dello scorso anno nella frazione di Bosco Mesola, dove ignoti avevano cercato maldestramente di forzare la bocchetta di erogazione del denaro dello sportello automatico di una filiale bancaria: e anche in quel frangente, si erano allontanati senza alcun bottino.

Valerio Franzoni