Tentata concussione, in aula la verità degli imputati

Le difficoltà nel trovare personale per l’elettrofisiologia, l’impossibilità di procedere alle assunzioni e quei colloqui finalizzati a informarsi sulle competenze delle persone che erano in graduatoria, informandoli su quella che sarebbe stata la destinazione che avrebbero avuto se avessero manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico. Sono stati i punti intorno a cui hanno ruotato gli interrogatori degli imputati del ‘processo Cardiologia’, Roberto Ferrari, l’ex direttore dell’unità operativa del Sant’Anna e l’attuale direttore Gabriele Guardigli. I due devono rispondere di tentata concussione in riferimento a una selezione per un posto da medico nel loro reparto. Il primo a essere sentito è stato Ferrari. Il medico e docente ha ripercorso le tappe della vicenda, ricordando poi il colloquio con la denunciante dal quale è scaturita l’inchiesta. "Sono andato al colloquio convinto di salutare un’allieva – ha riferito –. Ma la dottoressa è rimasta muta per tutto il tempo. Un silenzio insolito, mi rideva quasi in faccia. Se mi avesse detto ‘vengo’, è chiaro che l’avrei presa. Che ragioni avevo io per avercela con lei?". Ferrari ha poi ricordato "l’enorme benevolenza" nei confronti della persona offesa, sottolineando come Guardigli non avesse avuto né l’intenzione né il potere di "bloccarle la carriera". Concetti ripercorsi anche durante l’esame dello stesso Guardigli. "Sono soddisfatto – ha commentato al termine della lunga udienza l’avvocato Marco Linguerri, difensore del direttore della Cardiologia –. Ha chiarito la posizione di tutti". Al termine dell’udienza sono stati chiesti al collegio giudicante l’audizione di altri due testimoni e un confronto tra Guardigli e la persona offesa, istanze però rigettate. Il caso tornerà in aula il 5 giugno per discussione e (forse) sentenza.