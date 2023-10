"Tentata estorsione al Big Town". Arrestato il giovane sopravvissuto

Il raid al Big Town gli era costato una coltellata all’addome. Oltre alle conseguenze fisiche, quella maledetta serata ha avuto anche un pesante risvolto giudiziario per Lorenzo Piccinini, il 21enne sopravvissuto alla lite conclusasi con la morte di Davide Buzzi, il 43enne di Pontelagoscuro ucciso dal titolare del bar e da suo padre, Mauro e Giuseppe Di Gaetano. A distanza di un mese da quella notte di sangue, i carabinieri hanno bussato alla porta di Piccinini per arrestarlo.

L’ordinanza di custodia è stata eseguita nel tardo pomeriggio di venerdì. Ora il 21enne è ai domiciliari con l’accusa di tentata estorsione in concorso con Buzzi. Una contestazione che fa riferimento ai fatti del primo settembre, quando il ragazzo si presentò al Big Town insieme al 43enne con lo scopo di intimidire il titolare del bar. I due avevano una tanica di benzina, portata con sé per rafforzare la portata della minaccia. Secondo l’ipotesi degli inquirenti quella sera Piccinini avrebbe dato man forte a Buzzi nel portare avanti il proprio ricatto ai danni di Di Gaetano, al quale in precedenza l’uomo aveva chiesto tremila euro entro il 25 settembre, pena l’incendio del bar. Il 21enne – va chiarito – è accusato ‘solo’ dell’episodio estorsivo del primo settembre e non di un precedente analogo risalente al 25 agosto, nel quale il solo Buzzi avrebbe minacciato e percosso Di Gaetano per ottenere il denaro.

Il motivo che sarebbe all’origine del tentativo di ricatto sarebbe la responsabilità che Buzzi attribuiva a Di Gaetano nella morte del 19enne Edoardo Bovini, figliastro del 43enne e cugino di Piccinini, stroncato da un malore a metà agosto proprio all’esterno del Big Town probabilmente dopo aver assunto cocaina. Secondo il 43enne, il barista avrebbe tardato nel chiamare i soccorsi (circostanza smentita dai fatti dal momento che quella sera Di Gaetano era fuori città). Da venerdì pomeriggio, Piccinini è dunque ai domiciliari nell’abitazione che condivide con la nonna e la sorella. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari Silvia Marini. Nei primi giorni della settimana il ragazzo (assistito dall’avvocato Giampaolo Remondi) comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Ancora non si sa se deciderà di rispondere alle domande del magistrato o se invece si avvarrà della facoltà di non rispondere.

Il 21enne sarebbe stato presente anche il giorno del caos al bar Condor di via San Romano, dove Buzzi scagliò sedie e tavolini contro la vetrina del locale nel quale si era rifugiato un giovane tunisino (ora sotto protezione), forse considerato colui che aveva venduto la droga a Bovini.