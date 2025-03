Tentata rapina, due denunciati

C’è anche un giovane già in carcere a Ferrara tra i denunciati per una tentata rapina ai danni di due stranieri. È quanto emerso al termine delle indagini conseguenti a una tentata rapina nei confronti di due nordafricani avvenuta in stazione a Rovigo. I carabinieri rodigini hanno individuato e denunciato i due presunti responsabili. Si tratta di due giovani italiani, uno residente nel centro Italia e l’altro attualmente all’Arginone per altri motivi. I militari della stazione di Rovigo erano intervenuti all’interno dello scalo dove era stata segnalata una lite fra giovani e, in tale contesto, due dei contendenti avevano cercato, con violenza, di sottrarre il portafoglio ai nordafricani, uno dei quali minorenne. La rapidità con la quale i militari erano giunti sul posto ha permesso d’individuare testimoni e visionare i filmati delle telecamere, tramite i quali si è proceduto alla ricostruzione dei fatti.

m. t.