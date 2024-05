Tentata truffa a un sacerdote,. Perini condannato a otto mesi

FERRARA

Alla fine è arrivata un’altra condanna per Cristiano Perini, a otto mesi di reclusione e trecento euro di multa per la tentata truffa a un sacerdote. Condanna a sei mesi di reclusione anche per la compagna cinese, Xia Xinwei. La vicenda ruota attorno a una telefonata che Perini e la compagna avevano fatto all’inizio di settembre del 2019, al religioso per informarlo che a suo beneficio c’era un lascito di quarantamila euro. Per convincerlo si erano qualificati come emissari della Banca di Credito Cooperativo e avevano lasciato al sacerdote un numero telefonico di un fantomatico notaio al quale si sarebbe potuto rivolgere. Unico adempimento che il sacerdote doveva fare era versare in anticipo una cifra che corrispondeva all’incirca al 7.5% del lascito, che doveva essere versata su un conto corrente che poi è stato ricostruito essere intestato alla compagna cinese.

Più o meno tremila euro che per Perini e la compagna sarebbero stati soldi facili. Un’altra accusa, per Perini questa volta, riguardava la vendita di un Iphone per la cifra di settecento euro.

Ieri davanti al giudice Gabriele Graziani c’è stata la parte finale del processo,con la chiusura del dibattimento – fase durante la quale sono stati ricostruiti i passaggi dell’inchiesta – e l’inizio della discussione. Al termine della requisitoria del vpo Stefano Antinori e delle arringhe degli avvocati difensori e di parte civile, il giudice Graziani ha sentenziato al condanna di Perini a otto mesi di reclusione e al pagamento di una multa di trecento euro e della compagna cinese a sei mesi di reclusione. Il giudice si è preso alcuni mesi per depositare le motivazioni.