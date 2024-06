"Tentata truffa? No, è soltanto una promozione"

La truffa corre sul filo, per fortuna è solo una promozione un po’ troppo aggressiva di una causa nobile: la ricerca di fondi di un veicolo per disabili. "La telefonata cominciava così: sono la dottoressa.... in collaborazione con il vostro sindaco il giorno... siamo in zona per proporre ... Fastweb, Eni luce gas! Almeno due volte al giorno ricevo queste chiamate". Era l’allarme lanciato da Lara Salicini, artigiana del Portuense. Ma tutto è cominciato quando un’azienda portuense, una piadineria, ha ricevuto una telefonata molto strana da una persona che si è qualificata come "collaboratrice esterna del sindaco Dario Bernardi". Si temeva una truffa, sul web si è mosso il tam tam mediatico, con i portuensi che mettevano in guardia da possibili truffe, ma per fortuna si è trattato di un falso allarme. La smentita è dello stesso primo cittadino portuense: "Facendo una rapida ricerca – spiega il sindaco Dario Bernardi – non risulta nessuna iniziativa in corso autorizzata per conto del Comune che preveda simili contatti, e in ogni caso il personale del Comune o anche di società che collaborano non si qualifica in questo modo. Chiedo di fare attenzione, diffidare e se del caso riferirmi in privato di episodi analoghi". Infine ecco il chiarimento tanto atteso: "Dopo alcuni approfondimenti fatti, pare si tratti dell’associazione "PMG", che sta effettuando una raccolta per un veicolo per disabili, beneficiaria Pubblica Assistenza Ferrarese. E’ un’iniziativa effettivamente patrocinata dai comuni di Portomaggiore e Argenta. Evidentemente qualcuno degli operatori ha utilizzato modalità non consone qualificandosi come collaboratore diretto.

Scriveremo alla società per le rimostranze sulla modalità di contatto".

f. v.