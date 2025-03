Tentata truffa telefonica a un’anziana: ma lei li scopre e riattacca

Una donna di 95 anni, presa di mira da sedicenti operatori sanitari, fa fallire un terzo tentativo di truffa perpetrato contro di lei nel giro di poche settimane. A San Biagio, attorno alle 18, l’anziana, dopo aver salutato la figlia al termine della consueta visita quotidiana, è uscita di casa per andare a Messa. Al rientro, chiusa a chiave dietro di sè la porta, e pronta per la cena, ha ricevuto una telefonata. Dall’altra parte del filo c’era una voce femminile, ed una maschile in sottofondo che, in men che si dica, l’hanno messa in allarme con questa frase: "Signora, c’è bisogno di lei: sua figlia e suo nipote sono stati ricoverati in ospedale…. sono gravi". Ma l’anziana madre e nonna non ci casca. Capisce che è un tranello, come l’altra volta, e come un’altra ancora in cui non ha aperto a due falsi agenti dell’Usl che avevano suonato al suo campanello. Seppur in ansia abbassa la cornetta e chiama immediatamente la figlia. Che la rassicura riportandola alla calma: non c’era insomma nulla di vero, era tutto un inganno, un imbroglio.

Nando Magnani