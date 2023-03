Ferrara, tentato omicidio dell’amico con balestra, l’aggressore: "Ho agito d’impulso"

Il machete e la balestra

Ferrara, 28 marzo 2023 – “Ho agito d’impulso, ma non volevo ucciderlo". Giacomo Bovolenta, il 27enne di Bosco Mesola accusato del tentato omicidio di un amico 28enne a colpi di balestra e machete, ha esposto la sua verità al giudice Silvia Marini durante l’udienza di convalida del fermo eseguito dai carabinieri nella notte tra venerdì e sabato. Dalle parole del giovane è emersa una sostanziale conferma di quanto ricostruito dagli inquirenti subito dopo l’aggressione, con l’eccezione di due aspetti.

Primo, Bovolenta avrebbe negato di essere il proprietario dello stupefacente. Avrebbe invece riferito che la droga era dell’amico e che lui gliela teneva ‘in deposito’. Riguardo al dardo scoccato dalla balestra al culmine della lite, avrebbe riferito di avere agito d’impulso, senza l’intenzione di uccidere l’amico. Per quanto riguarda i colpi di machete avrebbe invece riferito di averlo fatto perché il 28enne stava tornando verso di lui con fare aggressivo. Ascoltata la versione dell’indagato, il giudice ha convalidato l’arresto e, alla luce della gravità del fatto, ha confermato la custodia in carcere, nonostante il legale del 27enne – l’avvocato Giuseppe Stefani – avesse chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari.

Notte di follia. Il dramma che ha visto protagonisti due amici di vecchia data si è consumato nella notte tra venerdì e sabato in via Sacche, a Bosco Mesola. Il 28enne era a casa di Bovolenta quando tra i due è scoppiata una lite. Le ragioni del bisticcio sono ancora da chiarire, l’unica certezza è che si è trattato di motivi banali. Al culmine della discussione, l’ospite gira i tacchi e fa per lasciare la villetta. In quel frangente, però, il padrone di casa impugna la balestra e scocca un dardo, che raggiunge l’amico al collo. L’aggressione prosegue poi in strada, dove il 27enne colpisce ancora la vittima, sferrandogli due colpi con un machete e ferendola alla schiena e alla spalla. Il 28enne chiama aiuto e viene soccorso da alcuni passanti, che danno l’allarme ai carabinieri e al 118. Dopo i primi soccorsi sul posto, il ragazzo viene trasportato all’ospedale di Cona. Le ferite riportate sono gravi, ma se la cava con una prognosi di trenta giorni. I militari trovano Bovolenta nella sua abitazione e lo arrestano immediatamente. Oltre al tentato omicidio deve rispondere anche di detenzione di droga ai fini di spaccio a causa dei circa due chili tra hashish e marijuana rinvenuti in casa. Il giovane viene accompagnato in carcere, mentre droga e armi vengono poste sotto sequestro.