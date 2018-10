Ferrara, 17 ottobre 2018 - Il ragazzo nigeriano di 26 anni venne cadde nella trappola in pieno giorno: spuntò un machete, venne quasi decorticato. I residenti di via Oroboni e dintorni difficilmente scorderanno il 30 luglio scorso, quando il sangue scorreva a fiumi (FOTO). Ora la polizia di Ferrara ha arrestato altre due persone responsabili di quel tentato omicidio.

Le indagini dei poliziotti della squadra mobile sono risalite ai due ragazzi: 25 e 28 anni, nigeriani come la vittima. Sono entrambi noti per essere pusher gravitanti nell'area Gad. E del resto, fin da subiro si era parlato di regolamento di conti tra bande come scenario di quella brutale aggressione. In carcere ci sono già altri due presunti responsabili, arrestati all'inizio di settembre.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 in questura.