Tentato omicidio con una balestra a Mesola (Ferrara): giovane ferito

Ferrara, 25 marzo 2023 – Tentato omicidio intorno a mezzanotte a Mesola. Un ragazzo di 28 anni del luogo è rimasto ferito, pare con una dardo da balestra che l’ha colpito alla schiena.

Il giovane è stato portato all’ospedale di Cona, secondo i primi accertamenti dei medici pare non sia in pericolo di vita. L’aggressore, un coetaneo della stessa zona, è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere.

Secondo la prima ricostruzione, sembra che la lite tra i due sia stata originata da questioni di droga.

Notizia in aggiornamento