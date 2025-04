Tentato omicidio con la fiocina. Scena muta davanti al giudice. L’aggressore rimane in carcere

Rimarrà in carcere Sergio Borea, il 64enne fermato dai carabinieri dopo aver tentato di uccidere a colpi di fiocina Lauro Collini e la moglie Graziana Arlotti, vicini di casa con i quali era imparentato. A stabilirlo è stato il giudice per le indagini preliminari Andrea Migliorelli, il quale ieri ha convalidato il fermo eseguito dagli uomini dell’Arma poco dopo il fatto di sangue, avvenuto nel pomeriggio di venerdì in via Copparo, a Boara. Davanti al gip, l’indagato non ha parlato. Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere in quanto, come spiegato dal suo difensore, l’avvocato Massimo Bissi, "ancora scosso per i farmaci assunti nel tentare il suicidio". Il 64enne, infatti, dopo aver ‘sparato’ con il fucile da pesca subacquea ai coniugi dirimpettai (lui ferito all’addome, lei alla guancia e alla gola) ed essersi allontanato con l’auto del figlio, avrebbe cercato di farla finita ingerendo un grande quantitativo di farmaci (in particolare di Fentanyl, un potente oppioide sintetico). I carabinieri, che lo cercavano dagli istanti immediatamente successivi alla folle aggressione, lo hanno trovato privo di sensi su una panchina in via Navarra, a Malborghetto. Un punto che avrebbe raggiunto a piedi, dopo aver lasciato la macchina vicino al centro commerciale le Mura.

Concluso questo primo passaggio giudiziario, i carabinieri – coordinati dal pubblico ministero Ombretta Volta – proseguono le indagini finalizzate a chiarire i punti ancora oscuri di quel raid che solo per un soffio non si è trasformato in una duplice tragedia. Il primo aspetto da chiarire è il movente. Che tra Borea e i Collini non ci fossero buoni rapporti era abbastanza risaputo. I dissidi tra le due famiglie, stando a quanto emerso finora, affonderebbero le radici fino a una disputa per l’eredità di una casa. Una questione ‘originale’ a cui potrebbero poi essersi aggiunti altri litigi per motivi più banali. Ma sufficienti per scatenare una violenza di tale portata? Oppure le vere ragioni sono da ricercare altrove? Saranno le indagini a stabilirlo. Una prima verità potrebbe emergere dai cellulari. I carabinieri stanno infatti svolgendo accertamenti anche su quello del figlio, al fine di valutare se qualche chat tra i due possa fornire elementi utili a sciogliere i nodi che ancora avvolgono quel pomeriggio di ordinaria follia.