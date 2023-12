Tentato omicidio, parla il perito

I colpi inferti da Riccardo Graziani non sarebbero stati tali da uccidere. Lo ha stabilito il perito nominato dal tribunale nell’ambito del procedimento per il tentato omicidio di un 47enne al culmine di una lite avvenuta a Migliarino nel dicembre scorso. la procura aveva chiesto per il 31enne il giudizio immediato, ma il suo legale, l’avvocato Pasquale Longobucco, ha optato per il processo in rito abbreviato subordinato all’acquisizione della consulenza e all’esame del tecnico della difesa. Il giudice ha però scelto un’altra via, quella di disporre una perizia super partes, conferendo l’incarico al medico legale Mariano Cingolani di Macerata. Il perito è stato ascoltato ieri in aula. Stando alle sue conclusioni, sarebbe da escludere il pericolo di vita per la vittima sia sotto il profilo dell’entità delle lesioni che sotto quello della modalità dell’azione. Si torna in aula il 16 gennaio per la discussione.