Tenzone Aurea 2023 a Ferrara: grandi successi per San Luca

Nelle giornate del 9 e 10 settembre scorso, la Contrada San Luca ha partecipato con grande successo alla Tenzone Aurea 2023, massima competizione Nazionale delle gare di sbandieratori e musici della Fisb (Federazione Italiana Sbandieratori e Musici) svoltasi nella città murata di Montagnana (Padova). San Luca ha portato a casa i migliori piazzamenti delle compagini ferraresi presenti, laureandosi Campione d’Italia con la Piccola Squadra, conquistando il secondo posto con la Grande Squadra di 16 sbandieratori e 20 musici (massimo numero previsto di atleti), il terzo posto con i Musici, il premio Osmildo Toso per la migliore esecuzione e difficoltà dell’esercizio di Grande Squadra e Musici ed infine il secondo prestigioso posto in “combinata” che qualifica San Luca come secondo miglior gruppo a livello nazionale. "San Luca – commenta una nota della contrada – si conferma ancora una volta riferimento del più alto livello nel territorio ferrarese per lo sport della bandiera e musici, ed ispirazione per i sempre più numerosi giovani e famiglie che si avvicinano con entusiasmo a queste discipline".