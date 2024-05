’Tenzone cortese’ con gli arcieri al parco Massari

Il capoluogo estense, domenica ospiterà al Parco Massari, dalle 9.30 alle 13, la "Tenzone cortese Città di Ferrara" prima tappa del circuito storico Fidasc Coni, che insieme ad altre città di tutto il territorio nazionale compongono il campionato italiano. In gara circa 70 arcieri storici provenienti da tutta Italia che si sfideranno tirando tre frecce in ciascuna delle 16 piazzole predisposte. "A Ferrara, - spiega il presidente della Compagnia degli arcieri e balestrieri "Filippo degli Ariosti" Gianni Soffritti, la Fidasc, federazione nazionale multidisciplinare riconosciuta dal Coni, nella sua sezione dedicata al tiro con l’arco, ha trovato nella Compagnia arcieri e Balestrieri Filippo degli Ariosti nuove risorse qualificate e questo ci inorgoglisce. Sono 5 in totale le competizioni in programma quest’anno, dal nord al centro Italia, a formare il Campionato unico nazionale. Un passo importante per lo sport estense per dare ulteriori possibilità, fin dai 9 anni compiuti, di imparare una disciplina sana, curata da tecnici qualificati in totale sicurezza, divertente e che spesso interagisce con la scuola locale, beneficiando lo stato di salute psicofisica degli individui che la praticano. La compagnia ferrarese, - sottolinea Soffritti - composta da oltre cento atleti, in cui militano già squadre ed elementi di successo sia olimpico che storico, ha visto negli anni conquistare titoli regionali, nazionali ed internazionali, all’ombra del Castello, nonché mettere in atto innumerevoli eventi locali di tornei e collaborazioni con le organizzazioni per disabili. Ha il suo principale campo di pratica e scuola nei pressi del Parco Urbano Bassani e già da tempo mette a disposizione i propri istruttori, per promuovere la conoscenza del tiro con l’arco, in tutte le sue categorie".

Lauro Casoni