Teoria della politica nel libro di Magnani

Ha per titolo ‘Una teoria della politica. Argomenti per distinguere ciò che è politico da ciò che non lo è’ il libro di Gianpiero Magnani che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Oltre all’autore interverranno: Guglielmo Bernabei, autore della prefazione e presidente dell’Associazione Ferrara Bene Comune, Rossella Zadro, segretario della sezione di Ferrara del Movimento Federalista Europeo, Daniele Lugli, presidente emerito del Movimento nonviolento, Giuseppe Scandurra, antropologo, docente dell’Università di Ferrara.

L’iniziativa è supportata dell’associazione ’Ferrara Bene Comune’ e dalla sezione ferrarese del ’Movimento Federalista Europeo’. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video

sul canale youtube Archibiblio web.