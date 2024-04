"Terapia anticoagulante, ecco i servizi in Cittadella"

In merito alle questioni poste dal sig. Motteran sui pazienti anticoagulati, l’Azienda fa presente che attualmente i pazienti in Terapia anticoagulante orale (Tao) seguiti a Ferrara effettuano il prelievo per il monitoraggio della terapia in corso al punto prelievi situato al settore 3 della Cittadella San Rocco. Questi pazienti hanno a propria disposizione una segreteria organizzativa a loro dedicata per qualsiasi esigenza di informazione e assistenza, oltre che per fissare i nuovi appuntamenti nei casi in cui il paziente sia costretto a disdire il prelievo per malattia o grave impedimento. Questa riorganizzazione ha permesso di omogeneizzare la presa in carico degli assistiti Tao a Ferrara con quanto accade nel resto della provincia, ottimizzando i percorsi di cura. Tale metodica, infatti, concentra i prelievi in un’unica sede con personale dedicato. L’attuale assetto – completato a fine febbraio di quest’anno - è lo stesso utilizzato per i pazienti Tao che sono seguiti in tutti gli altri centri della provincia, e si è reso necessario per ottimizzare le prestazioni dei medici ematologi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria che, come altre figure mediche, sono purtroppo sempre più difficili da reperire. Per i pazienti che hanno più difficoltà a deambulare, in Cittadella San Rocca sono presenti seggette ed altri ausili. È al vaglio l’individuazione di alcuni posti auto più vicini all’attuale sede dei prelievi, da dedicare a questi pazienti.

