Terapia anticoagulante. Novità in Cardiologia

Prenderà avvio il primo giugno, e durerà per tutta l’estate, il progetto "Tao in Vacanza" dedicato ai pazienti in trattamento anticoagulante orale, in carico presso il Centro Tao della Cardiologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento. Il servizio nasce sperimentalmente, con l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale ai pazienti che si trovano temporaneamente fuori dal territorio provinciale per motivi di vacanza. Dopo la fase sperimentale saranno valutati il gradimento dei pazienti e l’efficacia complessiva del progetto nell’ottica di ampliarlo all’intera provincia. Un nuovo servizio della Cardiologia di Cento che garantisce la continuità terapeutica anche lontano da casa.

Il servizio consente ai pazienti in vacanza di effettuare autonomamente il prelievo per il dosaggio INR nel luogo di villeggiatura, inviare il referto di laboratorio ad un indirizzo mail dedicato, il personale lo lavora e il medico di turno, invia tramite e-mail lo schema aggiornato della Tao, come di consueto.

"Il progetto – precisa il dottor Mario Pedaci – è rivolto in particolare ai pazienti seguiti dal Centro Tao dell’Ospedale SS. Annunziata, gestita dalla UOC di Cardiologia, ma potrà sicuramente essere allargato. Il Centro assiste oltre mille pazienti al mese e ne coordina il monitoraggio dell’INR e il conseguente adeguamento della dose del farmaco anticoagulante, garantendo così un’assistenza costante e personalizzata".

E le parole della della direttrice generale Ausl. "Tao in Vacanza rappresenta un esempio concreto di sanità vicina e attenta alle esigenze delle persone, sfruttando gli strumenti della telecardiologia, anche durante i periodi di assenza dal proprio domicilio. Il progetto – sottolinea Nicoletta Natalini – contribuisce a garantire la sicurezza terapeutica, offrendo ai pazienti la possibilità di godersi il proprio soggiorno in serenità, o anche di spostarsi più agevolmente per altri motivi, anche di lavoro".