"Terapia Anticoagulante . Orale, ecco le ragioni della riorganizzazione"

in risposta alla lettera a firma Mauro Fabbiani, Ausl evidenzia che: da lunedì scorso, dopo apposita informazione, i pazienti in Terapia Anticoagulante Orale (TAO) seguiti a Ferrara effettuano il prelievo per il monitoraggio della terapia in corso presso il punto prelievi situato al settore 3 della “Cittadella San Rocco”. Questa riorganizzazione ha permesso di omogeneizzare la presa in carico degli assistiti TAO a Ferrara con quanto accade nel resto della provincia, ottimizzando i percorsi di cura perché concentra i prelievi in un’unica sede con personale dedicato. I pazienti in TAO che ogni giorno accedono al servizio di Ferrara continuano ad avere a propria disposizione una segreteria organizzativa a loro dedicata per qualsiasi esigenza di informazione ed assistenza, oltre che per fissare i nuovi appuntamenti nei casi in cui il paziente sia costretto a disdire il prelievo per malattia o grave impedimento. Fin da queste prime giornate di avvio della nuova organizzazione l’Azienda USL sta monitorando quotidianamente la situazione, sia per quanto attiene la corretta presa in carico dei pazienti in TAO, sia per l’andamento complessivo del centro prelievi. Sebbene non paiano emergere particolari criticità, il monitoraggio proseguirà con la massima attenzione ed eventuali problematiche verranno eventualmente affrontate.

I COSTI SOCIALI

DEL CARO ENERGIA

puntuale e giusta la lettera di Vincenzo Aiello che traccia con rammarico il declino economico di Portomaggiore, ma che si estende a gran parte del territorio e non solo. Per troppi anni nel territorio hanno avuto potere e successo elettorale amministratori ideologizzati che, “per interesse di casacca”, pensavano a non creare cioè ricchezza e benessere collettivo ma piuttosto a distribuire povertà collettiva. È da questo modo di pensare che, alla fine degli anni 80’ partirono i tanti “no” pseudoambientalisti ad ogni produzione di energia a basso costo (penso al NO al nucleare) che è elemento vitale di crescita e sviluppo per le aziende, il lavoro e le famiglie. Chi ha lavorato in una grande azienda sa bene che l’ esborso abnorme di danaro per il caro energia si riflette negativamente tagliando posti di lavoro e persino la ricerca. Questo accadeva nel passato e accade anche oggi nelle grandi aziende, nei grandi ospedali e nelle università. Grazie alla redazione.

