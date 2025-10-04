"Terapia intensiva a rischio. Così l’ospedale perde pezzi"

"Questa volta a subire un gravissimo depotenziamento è il reparto che si può definire l’anima di una struttura ospedaliera: la Terapia intensiva". A lanciare un nuovo allarme è sempre il gruppo dei Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento. "Con la ormai consueta prassi di riduzione del personale in estate, l’Ausl ha tolto a Cento operatori sanitari che agivano nel Reparto intensivo, facendolo di fatto diventare Subintensivo, dove sono curati i casi meno gravi normalmente assistiti nei vari reparti competenti – dice Marco Gallerani –: al momento, a estate conclusa, non è stato ripristinato l’assetto originario.

Nella malaugurata ipotesi che fosse confermata l’eliminazione della terapia intensiva e mantenuto solo una Subintensiva, si avrà di conseguenza un calo drastico di certi tipi d’interventi chirurgici, non avendo più un reparto che possa assistere determinate gravità, con tutte le conseguenze negative del caso. Non è allarmismo, come qualcuno cercherà di far passare, ma cruda e dura realtà". E lanciano un appello. "Che l’amministrazione Accorsi esca dal solito silenzio davanti a questi gravi depotenziamenti e intervenga concretamente presso l’Ausl ferrarese – tuona e punta il dito –.

Non si dica che ne erano all’oscuro, perché l’assessore alla Sanità Mario Pedaci è un cardiologo che opera da anni all’Ospedale di Cento e quindi conosce perfettamente i fatti. Il problema è che evidentemente li accetta e li giustifica pure, creando un danno enorme alla cittadinanza che invece dovrebbe tutelare come assessore. Un gesto ormai necessario sono le sue dimissioni, da un ruolo in Giunta che oggettivamente non svolge in maniera degna.

Non lo è mai stato, ma ancor più ora non è tollerabile questa accettazione supina, da parte di chi ci amministra, di ogni decisione dell’Ausl ferrarese che davanti ai microfoni compie annunci roboanti a favore dell’Ospedale di Cento e poi in pratica ne toglie costantemente personale a favore di Cona". E fa il punto.

"Come dopo la chiusura del Punto Nascite e dei posti letto in Medicina – conclude – i pazienti che necessitano di Terapia intensiva saranno portati a Cona, creando enorme disagio alla popolazione centese e comuni limitrofi. Tutto questo non è accettabile".

